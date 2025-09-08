Страны ОПЕК+ компенсируют до июля 2026 года 4,6 млн б/с сверхдобычи нефти

Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ОПЕК получила обновленные планы компенсации перепроизводства нефти от семи стран ОПЕК+, речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане и Омане, сообщила организация.

В целом эти страны должны будут с августа 2025 года по июнь 2026 года включительно компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,779 млн б/с. В том числе на Россию приходится 311 тыс. б/с компенсации. Из них 85 тыс. б/с - в августе и сентябре, 70 тыс. б/с в октябре, 65 тыс. б/с в ноябре и 6 тыс. б/с в декабре.

По сравнению с предыдущим графиком суммарный объем компенсаций сверхдобычи с августа 2025 года по июнь 2026 года увеличился на 1,692 млн б/с.

Объем плана компенсации для Казахстана всего с августа по июнь 2026 года - 2,63 млн б/с, что является наибольшим объемом компенсаций среди "добровольцев" ОПЕК+.

При этом Саудовская Аравия полностью выполнила свои обязательства по компенсации перепроизводства, следует из материалов ОПЕК. Общий объем компенсаций для Ирака до конца июня 2026 года составит 1,94 млн б/с, Кувейта - 59 тыс. б/с, ОАЭ - 309 тыс. б/с, Омана - 70 тыс. б/с.