ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. В России до конца 2030 года по результатам уже проведенных отборов генерации будет введено свыше 6 ГВт объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

"По результатам уже проведенных отборов ДПМ (договора о предоставлении мощности - прим. ТАСС) ВИЭ до 2030 года должно быть введено в работу более 6 ГВт солнечной и ветровой генерации. В целом же на горизонте планирования Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года прогнозируется ввод 16,6 ГВт СЭС и ВЭС (солнечных и ветряных электростанций - прим. ТАСС)", - сказал он.

По данным "Системного оператора", на текущий момент доля солнечной и ветровой генерации в общей выработке страны составляет порядка 1%, доля в установленной мощности - около 2 %. "Если же говорить не только про СЭС и ВЭС, а в целом про долю безуглеродной выработки, то она с учетом АЭС и ГЭС близка к 40%", - уточнил Опадчий.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходил в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие свыше 8,4 тыс. человек из более 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

