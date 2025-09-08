Квота на вывоз зерна повлияла на показатели перевалки в Астраханской области

В области рассчитывают, что порты региона в июле - декабре 2025 года выйдут на показатель в 3,2 млн тонн

АСТРАХАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Квота на вывоз зерна из РФ повлияла на показатели перевалки в портах Астраханской области. На фоне прекращения ее действия власти рассчитывают, что порты региона в июле - декабре 2025 года выйдут на показатель в 3,2 млн тонн, сообщили ТАСС в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона.

Правительство России установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза: объем на экспорт пшеницы и меслина составил 10,6 млн тонн, ячменя, ржи и кукурузы - 0 тонн. Она действовала с 15 февраля по 30 июня 2025 года.

"Установленная в 2025 году тарифная квота на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза <…> оказала влияние на снижение показателей перевалки грузов, в том числе в морских портах Каспийского бассейна.<…> С учетом прекращения действия квоты на вывоз зерновых культур ожидается, что за период июля-декабря текущего года объем перевалки удастся сохранить на уровне аналогичного периода 2024 года", - сообщили в министерстве, отметив, что тогда он составлял 3,2 млн тонн.

При этом грузооборот через морские порты Астрахань и Оля за период с января по июль 2025 года сохранился на уровне аналогичного периода 2023 года и составил 2,3 млн тонн. В 2024 году объем грузовых перевозок в двух морских портах Астраханской области по итогам года вырос до рекордных 6 млн тонн.

По данным властей, за истекший период 2025 года наблюдается значительный рост объемов перевалки бумаги, метала, оборудования и прочих видов грузов в морских портах Астраханской области.

Ранее, подчеркивая возрастающую роль региона на маршруте транспортного коридора Север - Юг, в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона сообщали, что по итогам прошлого года через грузовые терминалы морских портов Астрахань и Оля перевалено 6,1 млн тонн грузов, рост к 2023 году составил 37%. При этом перевалка импортных грузов увеличилась на 51%, перевалка экспортных грузов - на 29%. Номенклатура грузов сформирована из продуктов, пиломатериалов, цемента, металла, химических изделий и удобрений, полипропилена, оборудования, автомашин.

Астраханская область в МТК Север - Юг

Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК Север - Юг. Межправительственное соглашение о создании МТК Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок).