Мишустин призвал сформировать современные центры судостроения в России

Правительство в рамках президентского поручения проработает возможности доставки грузов из Сибири и Урала с использованием Северного морского пути, отметил премьер-министр РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия должна сформировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Еще одна очень важная, значимая задача, которая была поставлена президентом [России Владимиром Путиным] - это развитие трансарктического коридора, для чего необходимо формировать современные центры судостроения, которые способны выпускать всю линейку судов для арктических вод", - сказал глава кабмина.

Он также сообщил, что правительство в рамках президентского поручения проработает возможности доставки грузов из Сибири и Урала с использованием Северного морского пути. "Здесь, Денис Валентинович [Мантуров, первый зампредседателя правительства], Виталий Геннадьевич [Савельев, вице-премьер], прошу вас обеспечить взаимодействие правительства и морской коллегии по этим вопросам", - обратился Мишустин.