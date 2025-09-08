Всего в 79 регионах распределили порядка 190 млн рублей СКК

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Восемь регионов России завершили работу по механизму специальных казначейских кредитов, говорится в сообщении правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Механизм специальных казначейских кредитов (СКК) был запущен в 2023 году в продолжение программы инфраструктурных бюджетных кредитов. На сегодняшний день запланированные инфраструктурные проекты с привлечением СКК завершили восемь регионов страны", - сказал Хуснуллин.

По его словам, речь идет о Тульской, Ростовской, Омской, Ярославской, Орловской, Магаданской областях, Республике Крым, Чукотском автономном округе.

"Всего в 79 регионах распределили порядка 190 млн рублей СКК. Механизм позволил субъектам оперативно направить средства на важные проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, обновлению дорог, школ и других объектов без сильной нагрузки на местный бюджет. В работе остаются 248 объектов и мероприятий в 43 регионах. В целом запланированная работа по СКК поспособствует улучшению качества жизни порядка 43 млн граждан", - отметил Хуснуллин.

Бюджетные кредиты предоставляются регионам для реализации инфраструктурных проектов под 3% годовых сроком до 15 лет.