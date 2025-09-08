Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который был организован в онлайн-формате.
Выступление российского лидера не было открыто для СМИ, мероприятие проходило в закрытом режиме.
ТАСС собрал основное, что известно о саммите.
О формате и теме мероприятия
- Общение лидеров длилось 1,5 часа.
- Нынешний саммит - внеочередной.
- Саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи был созван по инициативе Бразилии.
- Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.
Участие Путина
- Путин из Сочи принял участие в саммите.
- В Кремле сообщили, что во время встречи "обсуждались вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике".
Заявления
- Объединение БРИКС "подтвердило свою приверженность сохранению и укреплению многосторонности, а также реформированию международных институтов", сообщила пресс-служба президента Бразилии.
- Южно-Африканская Республика видит в БРИКС лидера мировой экономики и реформатора системы международных отношений, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Страны, входящие в объединение, должны укреплять свое лидерство в мировой экономике, добавил он.
- Укрепление взаимодействия стран - участниц БРИКС поможет им легче справляться с внешними вызовами и рисками, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, страны, входящие в объединение, должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности.
- Группа БРИКС может подать пример содействия устойчивой торговле, если проанализирует и решит проблему торгового дисбаланса в отношениях между странами-членами, отметил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.