Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во внеочередном саммите БРИКС, который был организован в онлайн-формате.

Выступление российского лидера не было открыто для СМИ, мероприятие проходило в закрытом режиме.

ТАСС собрал основное, что известно о саммите.

О формате и теме мероприятия

Общение лидеров длилось 1,5 часа.

Нынешний саммит - внеочередной.

Саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи был созван по инициативе Бразилии.

Заявленная бразильской стороной тема - угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции США.

Участие Путина

Путин из Сочи принял участие в саммите.

В Кремле сообщили, что во время встречи "обсуждались вопросы сотрудничества стран - участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике".

Заявления