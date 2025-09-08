По данным на 17:46 мск, показатель рос на 0,57%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС демонстрировал рост, а после публикации Банком России официальных курсов валют перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 9 сентября до 82,34 рубля, евро - до 96,57 рубля, юаня - до 11,47 рубля.

По данным на 17:46 мск, индекс РТС рос на 0,57%, до 1 127,09 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,57% и находился на уровне 2 917,9 пункта.

К 17:56 мск индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 116,58 пункта (-0,37%), а индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 918,75 пункта (+0,6%).

Официальный курс доллара превысил 82 рубля впервые с 30 июля 2025 года, курс евро превысил 96 рублей впервые с 12 апреля 2025 года.