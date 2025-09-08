Продукция будет выпускаться под брендом "Энгельс"

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Завод электроинструментов запустили на производственной площадке в Энгельсе Саратовской области, где ранее выпускались инструменты под брендом Bosch. Об этом сообщается на сайте производителя - компании ООО "Энгельс электроинструменты".

Продукция будет производиться под брендом "Энгельс".

"Производственная площадка в Энгельсе имеет богатую историю - ранее здесь выпускался инструмент под брендом Bosch для российского и европейского рынков. Высокие стандарты качества и педантичный подход к производственным процессам легли в основу работы предприятия. Завод сохранил функциональную целостность, работоспособность производства и технологические компетенции", - говорится на сайте компании.

Отмечается, что проект призван создать высокотехнологичное производство для импортозамещения товаров в нескольких категориях, а также закрыть растущий спрос на профессиональное строительное оборудование в РФ.

В марте 2022 года немецкая компания Bosch объявила о приостановке производства на своих заводах в РФ из-за подозрений, что ее продукция могла использоваться в "негражданских" целях. В апреле 2023 года бизнес Bosch был приобретен холдингом S8 Capital, принадлежащим Армену Саркисяну, и позднее продан "Севергупп". В апреле 2025 года сообщалось, что "Севергрупп" продала завод по производству электроинструментов в Энгельсе.