САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Белоруссия, Казахстан и Узбекистан лидируют в рамках Содружества независимых государств (СНГ) по числу туристов, посещающих Санкт-Петербург в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"Страны Содружества сегодня составляют большой поток и в Россию, и в Санкт-Петербург. У нас в этом году тройка лидеров - это Белоруссия, Казахстан, Узбекистан", - сказал Панкевич.

Глава комитета отметил, что совместно с коллегами из профильных ведомств стран СНГ ведется активная работа над развитием взаимодействия в туристической сфере. "У нас каждый год до 100 мероприятий перекрестных - и в Белоруссии, и в Казахстане, и в Узбекистане. Мы проводим различные туристические семинары, сессии, мероприятия именно для того, чтобы как раз обсудить общий вектор развития", - добавил он.

На рост турпотока, в частности, влияет разнообразие межрегиональных маршрутов, развитие соответствующей инфраструктуры, а также авиасообщения, указал Панкевич.

По данным "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2024 году Петербург посетили 839 тыс. иностранных туристов - на 46% больше, чем годом ранее. Около 380 тыс. побывавших в городе туристов представляли государства СНГ. Из дальнего зарубежья в прошлом году в Северную столицу приехали около 450 тыс. гостей.

Предстоящие события

Международное сотрудничество в сфере туризма и креативной экономики на пространстве СНГ стало темой деловой сессии на площадке ТАСС, организованной Конгрессно-выставочным бюро и Межпарламентской ассамблеей СНГ.

Евгений Панкевич рассказал, что в середине декабря в Петербурге состоится международный форум "Travel Hub. Путешествуй. Зима", где важная часть программы будет посвящена именно тематике сотрудничества в рамках СНГ.

В начале октября Межпарламентская ассамблея СНГ проведет в Махачкале (Республика Дагестан) международный форум Travel Hub "Содружество". В прошлом году он прошел в Душанбе, а ранее проект работал в Петербурге. Площадка объединит представителей органов власти, некоммерческих структур и бизнеса, занятых в сфере туризма стран СНГ. В центре внимания будут горный, экологический, сельский туризм, межрегиональное и международное сотрудничество, развитие туристской инфраструктуры, образование и кадры, отметила начальник отдела конгрессной деятельности секретариата Совета МПА СНГ Юлия Зайкова.

Она также анонсировала, что с 19 по 21 ноября в Петербурге пройдет международный форум "Содружество моды", который нацелен на усиление кооперации стран СНГ в сфере моды и дизайна.