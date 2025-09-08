Избыточный спрос снизится, но ограниченное предложение будет поддерживать рост

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Арендные ставки на недвижимость в РФ увеличатся накопленным итогом более чем на 40% в 2030 году по сравнению с 2024 годом, говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении ТАСС.

"По мере стабилизации условий ипотечного кредитования, начиная с 2026 года ожидается незначительное снижение избыточного спроса на аренду, однако ограниченное предложение и сформировавшаяся база платежеспособного спроса будут поддерживать рост арендных ставок выше уровня инфляции на протяжении всего прогнозного периода до 2030 года. Аренда сохраняет инвестиционную привлекательность как источник регулярного дохода в условиях диверсификации портфелей сбережений. На основе этих предпосылок кумулятивно в период с 2024 по 2030 годы рост арендных ставок ожидается на уровне 42%", - говорится в материалах.

Отмечается, что за последние 15 лет стоимость аренды следует за уровнем инфляции, кроме кризисов в 2014-2015 и 2023-2024 годах. Аналитики на основе данных Росстата и ДОМ.РФ прогнозируют, что динамика арендной платы за жилье в 2025-2026 годах будет превосходить инфляцию с постепенной нормализацией на горизонте 2027-2030 годов. Объем жилого фонда с текущих 3,9 млрд кв. м вырастет до 4,6 млрд кв. м к концу десятилетия с учетом планового вывода ветхого жилья и темпов ввода нового жилья на уровне не менее 100 млн кв. м ежегодно. "Текущие тенденции по развитию рынка аренды позволяют делать умеренно-оптимистичные прогнозы о росте доли рыночной аренды с уровня 6,4% по состоянию на 2024 год до уровня примерно в 10% от объема жилищного фонда к концу десятилетия", - отмечается в материалах. Рост рынка арендной недвижимости в натуральном выражении к 2030 году относительно 2024-го может составить порядка 80% до уровня свыше 450 млн кв. м

Аналитики прогнозируют, что с учетом небольшой доли арендной недвижимости в общем объеме жилого фонда и перспективы роста рынка коммерческой аренды в натуральном и денежном выражениях до 2030 года, стоит ожидать кратного роста институционального (у профессиональных собственников - институциональных инвесторов) арендного жилья за счет растущего спроса со стороны физлиц, предпочитающих мобильность, и корпоративных арендаторов - для которых жилье является непрофильным активом, - заинтересованных в решении кадровых вопросов и в отсутствии необходимости привлечения допфинансирования на строительство жилья.