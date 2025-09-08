В 2026 году рост ипотеки составит до 6%, отметили аналитики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рост выдач ипотеки российскими банками активизируется до 6% в 2026 году и до 12% - на горизонте 2027-2030 годов. Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении ТАСС.

"Рост ипотеки активизируется до 6% в 2026-м и до 12% - на горизонте 2027-2030 годов, в то время как прочие розничные кредиты, подавляющая часть которых представлена необеспеченными потребительскими ссудами, к концу прогнозного горизонта будут увеличиваться на 15% ежегодно", - отмечается в материалах.

В 2027 году аналитики прогнозируют рост выдач ипотечных кредитов до 7,7 трлн руб., что должно превысить прогнозируемые показатели 2026 года (6,2 трлн руб.) на 24%, в том числе за счет рефинансирования дорогих ипотек, выданных в предыдущие периоды. В количественном выражении выдачи увеличатся до 1,3 млн кредитов (+0,1 млн кредитов к 2026 году). "Вслед за восстановлением спроса ожидается подорожание жилья, что может стимулировать опережающие покупки. На этом фоне ожидается существенное расширение ипотечного портфеля - до 25,2 трлн рублей в 2027 году. Вследствие этого потребуется усиленное внимание банков к качеству выдач", - отмечается в материалах.

Начиная с 2028 года рынок ипотечного кредитования может перейти к более сбалансированной и устойчивой модели развития, прогнозируют аналитики. Цены на недвижимость начнут постепенно расти, не сильно опережая инфляцию. Годовые темпы роста выдач будут в среднем на уровне 12%. Максимальный объем выдач ипотек прогнозируется в 2030 году - на уровне 10,8 трлн руб.