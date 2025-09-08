Это затронет отдаленные районы полуострова, сообщили в краевом правительстве

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки на полях Восточного-экономического форума во Владивостоке достигли договоренностей с основателем Wildberries Татьяной Ким. Регион выступит пилотным проектов для расширения сети маркетплейса в труднодоступных населенных пунктах, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Мы видим, что достаточно активную позицию на Камчатке занимает ключевая российская торговая площадка. Договорились с Татьяной Ким о дальнейшем продвижении наших предпринимателей, а также достигли договоренности о том, что Камчатка выступит пилотным субъектом среди труднодоступных регионов, где Wildberries будет расширять свою сеть присутствия среди отдаленных населенных пунктов полуострова, в том числе в партнерстве с Почтой России", - цитирует пресс-служба слова губернатора Камчатки Владимира Солодов.

Уточняется, что в настоящий момент в регионе работают около 100 пунктов выдачи, однако их почти нет в удаленных населенных пунктах.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.