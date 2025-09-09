Более 40% опрошенных кредитных организаций работают с системами процессной аналитики и успели достичь также сокращения времени обработки заявок, говорится в исследовании

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские банки снижают издержки на транзакции до 47% благодаря технологии процессной аналитики, которую они активно внедряют в свою работу. Об этом свидетельствуют данные отраслевого исследования разработчика программных решений в области бизнес-аналитики "Инфомаксимум".

По данным исследования, 41% опрошенных кредитных организаций работают с процессной аналитикой более трех лет и достигли результатов в ключевых областях банковской деятельности. "Сокращение времени обработки кредитных заявок в четыре раза, ускорение открытия счетов на 30% и снижения операционных затрат на транзакции до 47%. Таким образом, банки могут быстрее обслуживать клиентов и снижать издержки, тем самым ускоряя рост бизнеса", - сказано в исследовании.

Среди основных эффектов, отмеченных респондентами, обнаружение проблемных мест и задержек в процессах, повышение прозрачности процессов, выявление аномалий в транзакциях, рост эффективности управления нагрузкой сотрудников, сокращение времени выполнения операций. Вместе с тем, наблюдается переход от пилотных внедрений к промышленной эксплуатации. Согласно приведенным данным, 28% опрошенных уже интегрировали технологию в технологический контур. Если ранее технологию процессной аналитики внедряли преимущественно при непосредственной работе с клиентами для ускорения операций, то сегодня банки все активнее применяют от выпуска банковских гарантий до обслуживания малого и среднего бизнеса и закупок.

"Это расширяет зоны экономического эффекта и позволяет сокращать риски в менее заметных, но критичных участках деятельности. Однако масштабирование сталкивается с рядом барьеров. Для 56% банков главным препятствием является качество и доступность данных, 44% отмечают сопротивление организационным изменениям, а 41% - сложности согласования с подразделениями информационной безопасности", - говорится в исследовании.