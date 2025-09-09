Визит состоится 9-10 сентября, сообщили в городской администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Делегация администрации Санкт-Петербурга посетит Ташкент, где планирует обсудить вопросы экономического сотрудничества и совместной реализации социальных проектов. Как сообщила пресс-служба городской администрации, визит состоится 9-10 сентября.

"В рамках визита планируется закрепить с правительством Узбекистана перечень из более 20 приоритетных инвестпроектов, которые предлагается реализовать в республике силами петербургских компаний или с их участием. Планируется утвердить план по развитию сотрудничества", - сообщила пресс-служба.

Среди ключевых петербургских проектов представители Смольного назвали квартал "Санкт-Петербург" в Новом Ташкенте. По нему уже разработана концепция, которая будет представлена руководству республики. На финальный этап вышло строительство Торгового дома Санкт-Петербурга в Ташкенте, его открытие намечено на 2026 год. Еще один крупный проект по созданию Центра ядерной медицины реализует Медицинский институт имени Березина. Его открытие намечено на 2027 год.

"Петербург намерен наращивать товарооборот. В частности, за счет поставок предприятий фармацевтического кластера, производителей медицинских изделий и оборудования. Город готов делиться решениями в сфере цифровизации", - сообщили в пресс-службе.

По данным городской администрации, товарооборот между Петербургом и Узбекистаном все последние годы стабильно растет. В 2024 году он вырос на рекордные 19% и составил почти 589 млн. долларов. В дальнейшем планируется достичь миллиардного товарооборота.

Делегация Петербурга примет участие в торжественном открытии "Ленинградского монумента" в ташкентском мемориальном комплексе "Парк Победы".

"Этот памятник - дань уважения узбекскому народу, принявшему эвакуированных жителей блокадного Ленинграда, и память о мужестве ленинградцев", - отметили в пресс-службе.