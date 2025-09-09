Аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовые доходы бюджета РФ на 2026 год будут закладываться исходя из средней цены на нефть в $59 за баррель, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

"Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому, мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, - достаточно взвешенный, $59 [за баррель], где-то $60 в последующие годы", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что проект федерального бюджета на 2026-2028 годы будет формироваться "по принципам и правилам, которые прописаны законодательно".

"Центральный банк очень внимательно следит за тем, какой дефицит бюджета, какой вклад вносит бюджет в монетарную политику. А мы знаем, что банки и бюджет формируют денежную массу, формируют денежное предложение. Поэтому чем меньше у нас будет дефицит бюджета, тем больше возможностей для кредитов у коммерческих банков. Чем меньше у нас будет дефицит бюджета, тем мягче может быть денежно-кредитная политика", - констатировал Силуанов.