Глава Минфина отметил, что у него должна быть "железобетонная конструкция"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ на следующую трехлетку должен иметь "железобетонную конструкцию" для минимизации санкций, которые вводятся против России, заявил глава Минфина Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

"Мы знаем, сколько санкций введено и как они влияют на бюджет, на финансы, они же только и стремятся, чтобы наши финансы были расстроены. А мы должны сделать такой бюджет, такую конструкцию железобетонную, чтобы минимизировать все те ограничения, которые пытаются вводить в отношении нашей страны. Сбалансированный бюджет дает бюджетный щит в отношение санкций, которыми пытаются разрушить нашу экономику. Но мы видим, что это у них не получается", - сказал Силуанов.