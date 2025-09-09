Следствие и суд установили, что мужчина перекрыл вентиляционное отверстие, разгерметизировал газовое оборудование и инициировал воспламенение, что повлекло разрушения и многочисленные жертвы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский областной суд обязал Алексея Зарубина, осужденного пожизненно по делу о взрыве в жилом доме в Ступине, выплатить свыше 363 млн рублей в пользу потерпевших и органов власти. Об этом сообщается в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"С Зарубина Алексея Николаевича взыскано: в пользу потерпевшего №8 в счет компенсации морального вреда - 1 миллион рублей, в пользу администрации городского округа Ступино Московской области в счет возмещения материального ущерба - 227 152 955 рублей 57 копеек, в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства ЖКХ Московской области в счет возмещения материального ущерба - 134 984 089 рублей 76 копеек", - сказано в документе.

Зарубин признан виновным в том, что в апреле 2022 года умышленно организовал взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Ступине. В результате погибли шесть человек, включая троих детей, еще четверо получили ранения. Следствие и суд установили, что осужденный перекрыл вентиляционное отверстие, разгерметизировал газовое оборудование и инициировал воспламенение, что повлекло разрушения и многочисленные жертвы.

Приговором от ноября 2024 года Зарубин получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Суд также удовлетворил иски потерпевших и государственных органов о компенсации причиненного морального и материального вреда. Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменений.