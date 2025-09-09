Роснедра ждут открытия крупных месторождений твердых полезных ископаемых

Они будут крупные, но не такие глобальные, как в Западной Сибири, сообщил глава Роснедр Олег Казанов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Новые открытия месторождений углеводородов в РФ будут крупные, но не такие, как в Западной Сибири. При этом в твердых полезных ископаемых, наоборот, стоит ждать открытий крупных месторождений. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

"Что касается углеводородного сырья, то другой Западной Сибири больше не будет. Это уникальное геологическое явление в истории планеты. Мы сейчас в значительной степени с этого открытия и живем. Остальные открытия, по мировому опыту, могут иметь место, они будут достаточно крупные, но не такие глобальные", - сказал он.

При этом с твердыми полезными ископаемыми ситуация прямо противоположная, отметил Казанов. "Там уже все идет к тому, что основная добыча будет вестись именно с крупных месторождений и открывать мы будем крупные месторождения. Может быть, количественно их будет меньше, чем небольших, но с точки зрения объемов добычи это будет основной источник сырья", - уточнил глава Роснедр.

Казанов отметил, что так происходит, потому что последние десятилетия из-за роста цен на сырье и развитию технических средств добычи становится рентабельной эксплуатация месторождений со все более низким содержанием полезных компонентов. "То, что раньше мы просто не считали рудой, сейчас ею является. Цены на сырье растут, и все более бедные месторождения мы можем использовать в качестве промышленного объекта", - уточнил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск 10 сентября.