Даурен Абаев отметил, что две недели назад был дан старт строительству в Алма-Атинской области АЭС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Предварительные договоренности по строительству второй и третьей АЭС в Казахстане уже достигнуты. Об этом заявил посол республики в РФ Даурен Абаев.

"Буквально недели две назад был дан старт строительству в Алма-Атинской области АЭС. Неоднократно говорилось, что надо строить вторую и третью. В принципе, предварительные договоренности есть", - сказал он.

8 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ранее заявлявший о необходимости трех АЭС для республики, предупредил, что планирование строительства второй и третьей атомных электростанций в стране "следует начать уже сегодня".