Они составят 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного продукта в соответствующем месяце за три года, предшествующих расчету

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают с 1 марта 2026 года установить на год минимальные объемы продаж цемента на бирже. Проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам, разработанный ведомствами, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Документ распространяется на производителей цемента, занимающих доминирующее положение, и устанавливает минимальную величину продаваемого на бирже цемента в размере 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного ими цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета", - говорится в сообщении Минпромторга.

Развитие торговли цементом на бирже поспособствует сокращению количества посредников в цепочке поставок товаров и обеспечит к нему доступ для неограниченного круга потребителей, которые смогут приобретать продукцию по конкурентным ценам.

"Сформированный ценовой индикатор позволит компаниям ориентироваться на стоимость цемента, которая сложились на внутреннем рынке", - отмечается в сообщении.