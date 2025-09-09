Директор фонда Роман Петруца отметил, что в августе в Челябинске прошло выездное заседание наблюдательного совета фонда, где были приняты решения о приоритизации ресурсов на проекты, которые предусматривают выпуск продукции, включенной в карты технологических суверенитетов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Всего 40% проектов, получивших поддержку Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга), реализуются в сфере машиностроения. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным директор фонда Роман Петруца.

"Более 40% нашего портфеля - это машиностроение, в первую очередь транспортное. Вы помните, мы активно финансировали автокомпоненты. Ну и второе, третье место занимают такие наукоемкие отрасли, как химия и фармацевтика", - сказал он.

Петруца отметил, что в августе 2025 года в Челябинске прошло выездное заседание наблюдательного совета фонда, где были приняты решения о приоритизации ресурсов ФРП на проекты, которые предусматривают выпуск продукции, включенной в карты технологических суверенитетов. "В нашей флагманской базовой программе проекта развития это стало нашим приоритетом. В первую очередь, надо продолжать искать эффективные решения в области промышленности, экономики, и очень важно, чтобы они были инновационными", - добавил директор ФРП.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.