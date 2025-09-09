В компании отметили, что на предприятии действует многоуровневая система контроля качества, соответствующая международным стандартам ХАССП

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс "Мираторг" опроверг информацию о выявлении сальмонеллы в окороке по результатам повторных исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что на производстве колбас "Дымов" в Москве обнаружена сальмонелла. По его данным, бактерию выявили в сырье - свином бескостном окороке изготовителя "Мираторг".

В компании сообщили, что получили от надзорных органов информацию о проведении контрольных мероприятий у партнера "Мираторга", в рамках которых обследована партия "Окорока свиного бескостного" производства "Мираторг-Курск". Немедленно после этого компания инициировала внутреннее расследование. Кроме того, для полного и объективного понимания ситуации компания направила запрос в адрес ООО "Дымовское колбасное производство" о предоставлении необходимых документов по этому инциденту, включая акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований. "Вся нереализованная часть данной партии (344,7 кг) была немедленно заблокирована на нашем складе и н не могла поступить в продажу", - подчеркнули в компании.

"Для получения максимально объективных данных мы предприняли двойной контроль. Провели повторные исследования образцов из архивов данной партии в аккредитованной лаборатории. Протоколы этих испытаний подтверждают отсутствие сальмонеллы и полное соответствие всей продукции обязательным требованиям", - сообщили в "Мираторге".

Для полной независимости оценки компания направила пробы в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области". "В настоящее время исследования еще завершаются. Мы получили предварительные данные, но ожидаем окончательный официальный протокол и незамедлительно сообщим о его результатах", - отметили в компании.

"Хотим подчеркнуть, что на нашем предприятии действует многоуровневая система контроля качества, соответствующая международным стандартам ХАССП. Регулярный мониторинг и выходной контроль каждой партии продукции не выявляли несоответствий. Таким образом, продукция о безопасна и соответствует всем нормам. Мы сохраняем режим повышенного контроля и открыты для диалога. Готовы предоставить все необходимые документы", - добавили в "Мираторге".