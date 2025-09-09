Общий объем фонда составляет €150 млрд, Варшава претендует на почти треть из этих средств, заявил польский премьер

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Польша получит десятки миллиардов евро кредитов из фонда милитаризации ЕС (SAFE). Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск перед заседанием кабмина.

"Польша станет крупнейшим бенефициаром этой впечатляющей инициативы, речь идет о десятках миллиардах евро", - заявил Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. "Я не уполномочен раскрывать детали, однако с полной уверенностью можно говорить об абсолютно доминирующей позиции Польши в плане использования этого финансирования", - добавил польский премьер.

По словам Туска, Еврокомиссия должна 9 сентября объявить о распределении средств между странами, подавшими заявки на получение кредитов из SAFE. Общий объем фонда составляет €150 млрд, Варшава претендует на почти треть из этих средств или €45 млрд.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.