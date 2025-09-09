По данным на 16:27 мск, цена на драгметалл составляла $3 701,7 за тройскую унцию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 700 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:27 мск, цена на драгметалл составляла $3 701,7 за тройскую унцию (+0,43%). По состоянию на 16:42 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 703,4 за тройскую унцию (+0,47%).

В это же время цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,16%, до $67,01 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в октябре росла на 0,99%, до $63,2 за баррель.