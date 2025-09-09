Олег Озеров также опроверг заявления властей республики о том, что Москва якобы использовала газ для шантажа Кишинева

КИШИНЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Молдавия продолжает закупать российский газ, только вчетверо дороже, а утверждения властей о ликвидации зависимости от компании "Газпром" не соответствуют действительности. Об этом заявил в эфире молдавского телевидения "Канал-5" посол России в республике Олег Озеров.

"Сейчас Молдова покупает тот же российский газ, только в четыре раза дороже. Не знаю, в чем тут освобождение "от зависимости" и чем это хорошо для экономики, которая в условиях высоких цен на энергоресурсы становится неконкурентоспособной и нерентабельной", - сказал дипломат.

Он опроверг заявления молдавских властей о том, что Москва якобы использовала газ для шантажа Кишинева. "Тезис о шантаже - это фальшивый и ложный тезис, мы никогда никого не шантажировали. Поставки газа были прекращены украинским режимом, который разорвал все контракты и фактически остановил транзит дешевого российского газа через Суджу и юг Украины в Республику Молдова", - пояснил Озеров.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти президента Майи Санду и Партии действия и солидарности, которые взяли курс на разрыв отношений с РФ. В 2021 году тарифы на газ увеличились в 7 раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от "Газпрома", и засекретило закупочные цены на газ. "Газпром" был вынужден прекратить поставки в Молдавию с января 2025 года после того, как Украина запретила его транзит через свою территорию, а Кишинев отказался урегулировать проблему долга за потребленное топливо.

Газотранспортная система республики передана под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз". Следствием стало увеличение тарифа на транспортировку энергоносителя.