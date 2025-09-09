ЗАЭС может остаться без электроснабжения в случае продолжения ударов ВСУ

Персонал готов к любым угрозам, заявил директор станции Юрий Черничук

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС в случае целенаправленных ударов ВСУ по критическим объектам станции может остаться без энергоснабжения. Однако, персонал готов к любым угрозам, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Если будет продолжаться активная фаза военных действий, будут целенаправленные удары по критическим объектам, которые расположены на станции, мы можем остаться и без электричества. Это вот линия последняя, которая связывать нас с энергосистемой. К реагированию на эти ситуации мы готовы, но если долго ломать, то в итоге, конечно, можно сломать все что угодно. Но в тех условиях и в том состоянии боевых действий, которые есть сейчас, мы готовы к реагированию на любые вызовы", - сказал Черничук в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, запасов дизельного топлива для генераторов Запорожской АЭС в случае повторной потери внешнего энергоснабжения хватит на месяц, поставки налажены.

"В мае мы потеряли вторую линию [внешнего энергоснабжения], которая была повреждена. И с тех пор мы на одной линии находимся питания. За этот период мы пережили один случай блэкаута или потерю внешнего электроснабжения. Работоспособность линии была быстро восстановлена. <…> Запасов дизельного топлива у нас есть на месяц. У нас налажена коммуникация и поставки топлива в тех объемах, которые будут нужны станции", - сказал Черничук.