МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия выделит Польше €43,7 млрд низкопроцентных кредитов из фонда милитаризации SAFE. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Свершилось! Еврокомиссия сообщила, что €43,74 млрд из программы SAFE поступят Польше", - написал Косиняк-Камыш в X.

Таким образом, Польша получила доступ к почти трети из €150 млрд, выделенных на SAFE. Согласно опубликованным в Брюсселе документам, эти деньги распределены на 19 стран Евросоюза.

На втором месте после Польши Румыния, которая получит €16,68 млрд, третье место делят Франция и Венгрия - €16,216 млрд на каждую, за ними следует Италия - €14,9 млрд.

Неожиданностью для многих экспертов стал тот факт, что Бельгия, проводившая ранее умеренную военную политику, получит €8,34 млрд.

Еврокомиссия пояснила, что деньги под эту программу привлечены за счет общеевропейских кредитов, которые для стран ЕС являются льготными, за счет высшей кредитной ставки Евросоюза.

Деньги по этой программе могут быть использованы на проекты по производству и приобретению средств ПВО и ПРО, морских надводных и подводных военных возможностей, включая беспилотники, большие беспилотные системы всех типов и средства борьбы с ними, средства стратегической поддержки, включая транспортную авиацию, самолеты дозаправки в воздухе, космические средства мониторинга и обнаружения, средства защиты космических объектов, военные системы искусственного интеллекта.

В проекты второй категории, где допускается участие стран, не входящих в ЕС, входят боеприпасы, артиллерийские системы, пехотная экипировка и вооружение, малые беспилотники и средства для борьбы с ними, системы защиты объектов критической инфраструктуры, средства военной мобильности и средства изоляции поля боя.

Эти средства будут приобретаться в рамках программы SAFE для поставок на Украину приоритетном порядке.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU ("Перевооружить ЕС") на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание программы финансирования милитаризации Европы (SAFE) объемом 150 млрд евро как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.