Без света остаются более 4 тыс. человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Энергосистему Каменско-Днепровского муниципального округа планируют восстановить в ближайшие два дня, если не увеличится активность Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра энергетики Запорожской области Алексей Москаленко.

Как сообщал ТАСС, в Каменско-Днепровском муниципальном округе четвертый день из-за активности ВСУ не могут завершить ремонтные работы на энергосистеме, без света остаются более 4 тыс. человек.

"В Каменке-Днепровской ситуация достаточно сложная. Там происходят отключения уже четвертый день подряд. В округе постоянно обстрелы и у нас большая проблема по одному из объектов, который находится непосредственно в городе. Из-за активности ВСУ проводить работы в беспрерывном режиме просто не получается. Мы планируем провести все работы за два дня", - сказал ТАСС заместитель министра.

Он отметил, что на проведение работ могут повлиять погодные условия: дождь станет естественной защитой от дронов.

"Погода ухудшилась, пошли дожди. Это не лучшая погода для работ, но гораздо сложнее работать, когда надо головой летают FPV-дроны. Это, возможно, будет нам благоприятствовать и получится ускориться", - подчеркнул Алексей Москаленко.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил, что энергетики работают в усиленном режиме.

"Энергетики работают в усиленном режиме, но ремонтные работы осложняются опасностью повторных ударов. Нахожусь на связи со всеми оперативными службами. Все социальные объекты Каменско-Днепровского муниципального округа обеспечены резервными источниками питания", - подчеркнул глава региона.