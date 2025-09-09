В качестве основных ценообразующих факторов, характеризующихся "сверхинфляционным ростом", в союзе выделяют повышение акцизов на бензин и дизтопливо

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ключевым экономическим ведомствам проработать предложение Российского топливного союза (РТС) о переходе на таргетирование роста цен на АЗС с помощью специального композитного индекса, а не общепотребительской инфляции. Соответствующее распоряжение (текст есть у ТАСС) направлено в Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Федеральную антимонопольную службу и Росстат.

Согласно документу, ведомства должны представить результаты проработки президенту РТС Евгению Аркуше и в правительство РФ до 25 сентября 2025 года. "Прошу проработать и о результатах проинформировать президента Российского топливного союза Е.А. Аркушу и правительство Российской Федерации", - говорится в поручении вице-премьера.

Инициатива РТС, изложенная в письме, аргументирует необходимость нового подхода тем, что действующий механизм, который использует Росстат, привязывает стоимость топлива на АЗС к индексу потребительских цен (ИПЦ), и он не учитывает отраслевые издержки. В союзе отметили, что подавляющее большинство позиций в ИПЦ не относится к факторам, формирующим себестоимость на предприятиях топливообеспечения.

В качестве основных ценообразующих факторов, характеризующихся "сверхинфляционным ростом", в РТС выделяют повышение акцизов на бензин (+13,5%) и дизтопливо (+16,3%) в 2025 году, рост налога на прибыль с 20% до 25%, увеличение МРОТ на 16,6%, рост средней зарплаты по РФ на 15,1%, рост тарифов "Российских железных дорог" на 13,8%, тарифов ЖКХ на 13,1%, а также увеличение стоимости кредитов.

Для сохранения экономической устойчивости предприятий топливообеспечения, особенно в регионах с диспаритетом цен (ДФО, Кузбасс), РТС предлагает рассчитывать композитный индекс для топлива на АЗС. Он может кроме ИПЦ учитывать динамику МРОТ и средней зарплаты, рост налоговой и кредитной нагрузки, увеличение тарифов, рост стоимости обновления основных средств.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 1 сентября составил 6,7%, что более чем на треть выше уровня инфляции за тот же период (4,1%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже шестую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего по стране увеличения уровня цен.