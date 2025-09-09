С начала года республика уже получила из бюджета более 18 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Бюджет Северной Осетии к концу года пополнится на 27 млрд рублей из средств федеральной помощи. Об этом сообщили в Telegram-канале Минфина республики.

"Общая сумма планируемых к поступлению в республиканский бюджет средств федеральной помощи составляет в 2025 году 27 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С начала года Северная Осетия уже получила из федерального бюджета более 18 млрд рублей.

Поступившие федеральные средства являются целевыми и направляются для финансирования расходных позиций в соответствии с назначением.