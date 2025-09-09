По данным на 17:18 мск, индекс РТС рос на 0,2%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к снижению более чем на 0,8%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Отрицательная динамика отмечена после публикации Банком России официальных курсов валют - регулятор повысил курс доллара на 10 сентября до 83,24 рубля, евро - до 98,03 рубля, юаня - до 11,69 рубля.

По данным на 17:18 мск, индекс РТС рос на 0,2%, до 1 119,99 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,2% и находился на уровне 2 927,41 пункта.

К 17:28 мск индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 108,57 пункта (-0,82%), а индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 929,72 пункта (+0,22%).

Официальный курс доллара превысил 83 рубля впервые с 12 апреля 2025 года, курс евро превысил 98 рублей впервые с 13 февраля 2025 года.