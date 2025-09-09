Это на 4,2 трлн рублей ниже, чем за аналогичный период 2024 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января - августа 2025 года, согласно предварительной оценке, составил 4,19 трлн рублей (или 1,9% ВВП), что на 4,2 трлн рублей ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Минфина.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - августе 2025 года составил 23 727 млрд руб., что на 3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года", - говорится в сообщении. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 21,1% и составил 27,92 трлн рублей.

Текущий уровень дефицита бюджета главным образом обусловлен опережающим финансированием расходов, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов.

В Минфине отметили, что отдельные расходы профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. "Это обеспечивает повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году", - констатировали в министерстве.