Эксперт Басова рассказала, как производителям стройматериалов увеличить объем продаж

Научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова предложила рассмотреть продажу товара на биржевых торгах в качестве альтернативного канала сбыта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Производители ключевых строительных материалов, рассматривая продажу товара на биржевых торгах в качестве альтернативного канала сбыта, планомерно увеличивают объемы продаж. Такое мнение ТАСС высказала научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Басова. Она прокомментировала совместно разработанный ФАС и Минпромторгом проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам.

"С начала 2024 года на Петербургской Бирже торгуется арматура, в августе 2024 года на Восточной бирже стартовали первые торги щебнем. Производители ключевых строительных материалов, рассматривая продажу товара на биржевых торгах как альтернативный канал сбыта, планомерно увеличивают объемы продаж", - сказала она.

Несмотря на то, что доля цемента в стоимости одного квадратного метра жилья незначительна и спрос на цемент зависит в большей степени от темпов строительства, предлагаемые ФАС России изменения по установлению норматива реализации цемента на бирже вполне ожидаемы и их следует рассматривать как комплексную задачу по сглаживанию колебаний цен внутреннего рынка на строительные материалы, отметила эксперт.

"Кроме того, запуск биржевых торгов цементом будет способствовать регистрации новых базисов поставки, новых дополнительных каналов сбыта. В свою очередь, формализация контрактных отношений и фиксирование ответственности сторон за невыборку или недопоставку товара могут кратно повысить востребованность биржевых и внебиржевых инструментов со стороны участников рынка", - указала Басова.

Она убеждена, что результаты биржевых торгов и сформированный с помощью торгов индикатор это еще и инструментарий, при грамотном использовании которого можно усиливать переговорную позицию во взаимоотношениях с антимонопольными органами при обвинении в установлении/ поддержании монопольно высокой цены на товар или при обсуждении условий поведенческого предписания в рамках сделок в сфере экономической концентрации.

Минимальные объемы продаж цемента на бирже

Как ранее сообщал ТАСС, ФАС и Минпромторг предлагают установить минимальные объемы продаж цемента на бирже. Планируется, что соответствующий нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать в течение одного года, сообщала пресс-служба ФАС. Проект приказа об утверждении величины объема продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам, разработанный ведомствами, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.