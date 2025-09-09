Курс юаня вырос до 11,77 рубля

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,49%, до 2 935,96 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,6% - до 1 111,08 пункта. Курс юаня вырос на 18 копеек - до 11,77 рубля.

"Индекс Мосбиржи во вторник не показал выраженной динамики, в основном торгуясь в небольшом плюсе. Пока что для надежного пробоя сопротивления в области 2 940 пунктов драйверов недостаточно", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста стали бумаги "Полюса" (+2,56%), "Сургутнефтегаза" (+2,53%), "Северстали" (+2,39%), НЛМК (+2,39%), "М. Видео" (+2,3%), "Роснефти" (+1,97%), "Русала" (+1,7%), "Селигдара" (+1,68%), "Мечела" (+1,36%), ТГК-1 (+1,29%).

В минусе между тем завершили сессию акции ДВМП (-1,28%), "Транснефти" (-1,26%), БСП (-0,96%), "Мосэнерго" (-0,93%), "ВК" (-0,90%), ТМК (-0,85%), "Самолета" (-0,83%), "Камаза" (-0,73%), "Газпромнефти" (-0,73%), "Новабев груп" (-0,67%).

Прогноз на 10 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на среду - 82-85 рублей за доллар США и 11,4-11,8 за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850-2 950 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 10 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 900-3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 83-85, 97-99 и 11,6-11,9 рубля соответственно.