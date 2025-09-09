Речь идет о "поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ", следует из заявления Минобороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Более £2 млрд (более $2,7 млрд) выделено Украине на приобретение вооружения через возглавляемый Великобританией фонд. Как отмечается в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства, речь идет о "поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ".

Краткое коммюнике было опубликовано ведомством по итогам прошедшего в Лондоне 30-го заседания контактной группы по военным поставкам Украине в формате "Рамштайн". Как отметили в Минобороны королевства, всего в группу входят 50 государств. Однако среди упомянутых имен участников встречи указаны лишь главы Минобороны Великобритании Джон Хили, Германии - Борис Писториус, Украины - Денис Шмыгаль, генсек НАТО Марк Рютте,

Хили также сообщил, что Международный фонд помощи Украине (IFU) уже поставил Киеву более 1 тыс. систем противовоздушной обороны, более 600 беспилотных летательных аппаратов, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции ПВО. Новые поставки ожидаются в ближайшие недели.

Как отмечается, 10 сентября в Лондоне пройдет встреча министров обороны Великобритании, Германии, Италии, Польши, Франции и Украины. "Дискуссии будут сконцентрированы на ситуации на Украине, более широкой повестке в сфере европейской безопасности, ядерном сотрудничестве и инвестициях в жизненно важную оборонную промышленность Европы", - сообщили в британском Минобороны.