Субсидии выделят из республиканского бюджета на возмещение до 90% понесенных затрат на выплаты стимулирующего характера специалистам в рамках заключенных контрактов с вузами

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 сентября. /ТАСС/. Предприятия АПК в Северной Осетии получат 50 млн рублей в 2025 году для возмещение затрат. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина.

"Агропромышленный комплекс - один из ключевых секторов экономики нашей республики, он имеет положительную динамику. Конечно же, подготовка квалифицированных кадров для отрасли - важное направление нашей работы. В 2025 году на эти цели предусмотрено 50 млн рублей. Прошу выполнить все мероприятия в рамках предоставления субсидий в полном объеме и, самое главное, достичь результатов", - сказал премьер республики Борис Джанаев.

Субсидии будут выделены из республиканского бюджета на возмещение до 90% понесенных затрат на выплаты стимулирующего характера специалистам в рамках заключенных контрактов с вузами. Также предполагается возмещение до 95% затрат на стимулирующие выплаты учителям, возмещение инвесторам прямых затрат на реконструкцию, модернизацию и оснащение оборудованием объектов среднего и профессионального образования, а также агротехнологических классов школ.