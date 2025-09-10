Авиарейсы Ухань - Москва и Москва - Ухань будут летать дважды в неделю

ШАНХАЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем, административным центром китайской провинции Хубэй. Об этом свидетельствуют данные международных аэропортов Шереметьево и Тяньхэ.

Рейсы Ухань - Москва и Москва - Ухань будут выполняться на самолетах Airbus A350-900 два раза в неделю - по воскресеньям и вторникам. Полет из российской столицы в Ухань займет примерно 8 часов 15 минут, а в обратном направлении - 9 часов 5 минут.

Авиамаршрут между двумя городами был запущен в июле 2014 года, однако был приостановлен в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Как поясняли в Пекине, россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.