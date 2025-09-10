На него может быть несколько претендентов, считает ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Стоимость аэропорта Домодедово ориентировочно может составлять 29-35 млрд рублей, на него может быть несколько претендентов, считает ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов.

"Претендентов на данный аэропорт может быть несколько, это могут быть как различные транспортные компании, так и посторонний бизнес, который ранее не владел транспортными активами. Ориентировочно стоимость аэропорта может находиться в диапазоне 29-35 млрд рублей", - сказал он.

По мнению Баранова, новым владельцем, вероятно, станет отечественная компания.

В свою очередь, старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян, говоря о возможной стоимости аэропорта, отметила, что иностранные, преимущественно азиатские, публичные аэропорты торгуются со средним мультипликатором EV/EBITDA (отношение справедливой цены компании к прибыли до вычета расходов) 9-10х. С учетом дисконтов на российском рынке речь может идти примерно о 4,5-5 EV/EBITDA, считает она.

Минфин РФ включил перешедший в госсобственность аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год, заявил ранее глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.