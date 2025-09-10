Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Сочи, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета.

В Telegram-канале аэропорта Сочи уточнили, что за время действия ограничений экипажами трех рейсов были приняты решения о посадке на запасных аэродромах Минеральных Вод и Грозного. В настоящий момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех самолетов. Начата регистрация на рейсы и возобновился предполетный досмотр. Все службы аэропорта усилены для оперативного обслуживания пассажиров и самолетов.