Законопроект предлагает предусмотреть возможность расходовать средства от специальной надбавки к тарифу на транспортировку на реконструкцию сетей распределения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отправил на рассмотрение в правительство законопроект о возможности расходовать дополнительные средства на реконструкцию сетей газоснабжения. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность для газораспределительных организаций расходовать средства от специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа на финансирование реконструкции сетей газораспределения, отмечается в тексте документа.

"Есть тариф на транспортировку газа, есть надбавка которая устанавливается дополнительно субъектом федерации для развития региональной системы газоснабжения. Надбавка определяется в соответствии с методикой. [Сейчас] эту надбавку можно тратить на строительство сетей [газораспределения], чтобы подключить [новых] потребителей. Мы просим добавить, чтобы эту надбавку можно было тратить и на реконструкцию сетей газоснабжения для устранения технических ограничений и расширения возможности подключения новых потребителей ", - сообщил ТАСС Кутепов, комментируя законопроект.

Изменения предполагается внести в статью 17 закона "О газоснабжении в Российской Федерации". Реализация данного предложения позволит ускорить обновление инфраструктуры газоснабжения, повысить уровень безопасности использования газа и обеспечить прирост мощности и пропускной способности сетей газораспределения, отмечает автор законопроекта.