Прототип разработки, впечатлившей Путина в Сириусе, появится к 2027 году

Устройство позволяет "гладить кошку" на расстоянии и ощущать другие виртуальные изображения тактильно

СИРИУС /федеральная территория/, 10 сентября. /ТАСС/. Прототип устройства, которое позволит "гладить кошку" на расстоянии и тактильно ощущать другие виртуальные изображения, планируется представить к концу следующего года, сообщил ТАСС руководитель исследовательской группы Научного центра генетики и наук о жизни научно-технологического университета "Сириус" Борис Сагалаев.

Президент России Владимир Путин 9 сентября в рамках рабочей поездки посетил научно-технологический университет "Сириус". В частности, главе государства рассказали о работе над технологией, которая позволит виртуально передавать тактильные ощущения. По слова ученых, например, можно будет почувствовать шерсть кошки, изображенной на экране, или врач сможет ощупать пациента дистанционно. Разработка впечатлила Путина.

"Прототип будет готов к декабрю 2026 года. Скорее всего, это будет тачпад, с помощью которого можно тактильно распознавать положение курсора. Если мы получим положительные результаты, то впоследствии - после 2026 года - технология будет адаптирована для сенсорных экранов, а конечной целью станут перчатки виртуальной реальности", - рассказал Сагалаев.

Он отметил, что перед этим команде необходимо провести ряд исследований. Например, предстоит определить, как отличается нейронная активность во время различного воздействия на рецепторы: механического (то есть, если ощупывать предмет обычным способом) и при электростимуляции, когда ощущения симулируются при помощи алгоритмов и устройств.

"Для этой цели был разработан мультимодальный тактильный стимулятор "Осязайка", представленный президенту. Главное его преимущество по сравнению с существующими аналогами заключается в совместимости с такими методами оценки нейронной активности, как электроэнцефалография, магнитоэнцефалография и магнитно-резонансная томография. Это позволит получить комплексную и всестороннюю картину работы мозга во время тактильной стимуляции", - пояснил ученый.