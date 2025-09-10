Внутри Евросоюза сохраняются разногласия по поводу вторичных рестрикций в отношении поставок российских энергоносителей, отметила доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Часть европейских стран вряд ли поддержит политику ЕС по расширению вторичных антироссийских санкций, поскольку она ущемляет их собственные интересы. Об этом заявила доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Сунь Сювэнь.

"Внутри Евросоюза сохраняются глубокие разногласия по поводу вторичных санкций в отношении поставок российских энергоносителей, особенно в отношении рестрикций, которые направлены против Китая, - приводит газета Global Times мнение эксперта, которая прокомментировала возможный отказ Брюсселя от закупки энергоресурсов у России. - Маловероятно, что все члены ЕС, особенно те, которые имеют прочные экономические связи с Китаем, поддержат меры, явно наносящие ущерб их собственным интересам".

Сунь Сювэнь отметила, что позиции Вашингтона, который требует от Евросоюза отказаться от российской нефти и газа, и Брюсселя расходятся: ЕС стремится обеспечить свою безопасность, а американская сторона руководствуется принципами "через призму соперничества великих держав".

По мнению аналитика центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэна, на точку зрения которого также ссылается Global Times, ЕС продолжает и даже планирует в ближайшие годы продолжить импортировать нефть из РФ, поэтому какие-либо вторичные санкции в отношении других стран за закупку российских энергоносителей - "лицемерие и двойные стандарты". "Несмотря на громкие заявления о задаче покончить с зависимостью от российской энергии, ЕС по-прежнему зависит от нефти из России, - подчеркнул он. - Внутри блока мнения расходятся, поскольку бремя более высоких затрат на энергию в конечном итоге ложится на государства-члены и их граждан".

Цуй Хэн отметил, что Евросоюз давно разделился на сторонников стратегической автономии и тех, кто поддерживает США. По его словам, слабость первой группы привела к тому, что блок не смог отстоять независимую позицию по отношению к Вашингтону, а в контексте украинского кризиса это негативно отразилось на влиянии ЕС и "привело к горьким последствиям".

Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против КНР и третьих стран за покупку российской нефти и газа. Кроме того, по сведениям источников издания, президент США Дональд Трамп призвал ЕС увеличить на 100% пошлины в отношении Китая и Индии для усиления давления на Россию с целью урегулирования украинского конфликта.