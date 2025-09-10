Поставки СПГ в ЕС с американского направления по итогам прошедшего месяца уменьшились на 7% по сравнению с июлем, следует из данных европейского аналитического центра

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала года снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и приблизились к 14 млрд куб. м, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе - августе составил около 13,9 млрд куб. м против 14,5 млрд куб. м годом ранее. В частности, в августе российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,1 млрд куб. м (-22% по сравнению с июлем) против 1,35 млрд куб. м в августе 2024 года.

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца уменьшились на 7% по сравнению с июлем - до 6,8 млрд куб. м. В январе - августе импорт Европой газа из этих стран вырос на 52%, до 57,4 млрд куб. м.

Около 14 млрд куб. м СПГ за восемь месяцев было поставлено в Европу из Африки, 8 млрд куб. м - с Ближнего Востока.

Суммарный импорт СПГ Европой в августе, согласно данным Bruegel, составил 10,1 млрд куб. м - на 13% ниже показателя июля и на 23% больше, чем годом ранее. С начала года закупки СПГ странами ЕС выросли на четверть, до 96,3 млрд куб. м.