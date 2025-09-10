По данным гендиректора агентства "Intermark Аренда", она составляет 9 млн рублей в месяц

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Самое дорогое жилье, предлагаемое в аренду в Москве, экспонируется в сентябре 2025 года за 9 млн рублей в месяц. Об этом рассказала ТАСС генеральный директор агентства "Intermark Аренда" Елена Куликова.

"Это шестикомнатный пентхаус в Хамовниках, который сдается за 9 млн рублей в месяц. Его площадь составляет 550 кв. м. Объект имеет свое патио и винную комнату в гостиной. В пешей доступности от лота находятся Новодевичий монастырь, усадьба Трубецких, ЦПКиО им. Горького и спортивный комплекс "Лужники", - отметила Куликова.

На втором месте - многокомнатная квартира, расположенная в "Золотой миле" на Остроженке. Она сдается за 3,9 млн рублей в месяц. Площадь лота составляет 439,5 кв. м. Квартира имеет четыре спальни и декорирована итальянской мебелью. Еще один лот - двухуровневый пентхаус на Большой Татарской улице, который предлагается арендовать за 3,7 млн рублей в месяц. Жилье площадью 433 кв. м имеет шесть комнат и сауну с панорамным видом на город. Пентхаус меблирован и оборудован техникой премиум-класса.

За 3,5 млн рублей в месяц предлагаются для аренды пятикомнатные апартаменты, расположенные по улице Охотный ряд недалеко от Кремля. Лот площадью 227 кв. м имеет три спальни и рабочий кабинет. Жилье полностью меблировано и укомплектовано техникой. За аналогичную цену сдается пятикомнатная квартира площадью около 270 кв. м на Большой Дмитровке. Лот расположен на втором этаже исторического дома 1903 года постройки.