Инвестировано более 6 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Проект по модернизации энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС реализован в Бурятии. Инвестировано более 6 млрд рублей, сообщили ТАСС в республиканском министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

"Реализован проект по модернизации энергоблоков №1, №2 и №3 филиала "Гусиноозерской ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация". Общая стоимость проекта - 6,1 млрд рублей, фактически проинвестировано 6,447 млрд рублей (без НДС). Ресурс основных узлов котлоагрегата продлен до 2039 года", - сообщили в министерстве.

Модернизировано три энергоблока с суммарным увеличением мощности на 54 МВт, после завершения проекта общая мощность Гусиноозерской ГРЭС составляет 1 244 МВт. В реализации проекта было задействовано около 500 человек.

В целом, по данным профильного министерства, ввод новых генерирующих мощностей на электростанциях энергосистемы Республики Бурятия в период с 2025 по 2030 годов предусматриваются в объеме 155 МВт - планируется построить два энергоблоков мощностью 65 и 90 МВт на ТЭЦ в городе Улан-Удэ. "Источник финансирования капитальных затрат - собственные и привлеченные средства ПАО "ТГК-14", - пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, согласно проекту схемы и программы развития электроэнергетических систем России, к 2030 году в юго-восточной части объединенной энергетической системы (ОЭС) Сибири прогнозируется не покрываемый дефицит мощности 2 480 МВт. Установленная мощность электростанций энергосистемы Республики Бурятия на 1 января 2025 года составила 1 645,77 МВт, в том числе ТЭС - 1 428,8 МВт, СЭС - 217 МВт.