В состав объединения могут войти аэропортовые операторы, финансовые институты и, возможно, другие структуры, связанные с аэропортовым бизнесом, считает исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово является привлекательным, но сложным активом, а приобрести его мог бы консорциум инвесторов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Проблема заключается в том, что актив хоть и привлекательный, но на его покупку нужно будет привлечь крупные средства, а банковские кредиты сейчас можно взять под очень высокий процент, что существенно снизит привлекательность такого проекта для инвестора. Логично было бы предположить, что могут возникнуть консорциумы в составе квалифицированных аэропортовых операторов, финансовых институтов и, возможно, других структур, связанных с аэропортовым бизнесом", - отметил исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Он напомнил, что совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев уже заявил о готовности стать инвестором Домодедово. "Что касается других претендентов, то аэропортовый бизнес в России остается рентабельным и привлекательным для инвесторов", - сказал Пантелеев.

В свою очередь, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает, что завершить аудит аэропорта Домодедово и продать его до конца года будет непросто из-за сложности объекта. "Вряд ли он (аэропорт) будет продан в 2025 году, но, вероятно, в этом году будут начаты работы по аудиту и поиску потенциального покупателя и проведение с ним или с ними переговоров. Что касается претендентов на аэропорт, это очень непростая история, потому что это очень большой и достаточно дорогой актив", - сказал он.

Кому может быть интересен аэропорт Домодедово

Борисов выделил три группы возможных покупателей аэропорта. Во-первых, такая покупка может быть интересна трем ключевым холдингам, управляющим авиапроектами - это "Новапорт", "Аэродинамика" и "Аэропорты регионов". "Для них вхождение в аэропорт может быть интересно, но каждый из этих холдингов управляет аэропортами значительно меньшего масштаба, то есть им надо будет серьезно менять модель и не факт, что компания готова на это пойти", - отметил эксперт.

По его словам, вхождение в капитал Домодедово собственника аэропортов Внуково или Шереметьево может привести к пересмотру Федеральной антимонопольной службой России конкурентной модели московского региона и возврату к регулируемому тарифу. "Таким образом, могут возникнуть риски по экономике этих проектов. Сейчас тарифы в аэропортах Москвы не регулируются, и это большой плюс аэропортового бизнеса - поскольку есть конкуренция, аэропорты сами определяют тарифы. Это некий сдерживающий элемент для аэропортов Внуково и Шереметьево", - отметил эксперт.

Еще одним возможным претендентом на аэропорт мог бы стать крупный сторонний игрок, однако он должен обладать компетентной командой, пониманием и возможностями управления таким активом.

"Поэтому я вообще не уверен, что так просто можно будет найти покупателя. Все будут взвешивать свои плюсы и минусы, и у каждого претендента есть как свои преимущества, так и ограничения по возможной сделке", - резюмировал эксперт.

Минфин РФ включил перешедший в госсобственность аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год, заявил ранее глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК. По его ловам, РФ заинтересована в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.