Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, "которые в один прекрасный день могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны", отмечает глава МИД Бельгии Максим Прево

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Бельгия заявила о готовности к операциям по максимизации прибыли от российских активов стоимостью около €200 млрд, замороженных на ее территории, при условии, что Евросоюз разделит юридические риски. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Бельгии Максима Прево.

Как заявил изданию бельгийский министр, правительство страны может быть открыто для изменения ЕС порядка обращения с активами РФ, если связанные с этим юридические риски будут переданы всем государствам - членам сообщества. "В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность", - отметил он.

Бельгия до сих пор воздерживалась, как напоминает FT, от любых попыток затрагивать замороженные российские активы из-за опасений судебных разбирательств. По словам Прево, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, "которые в один прекрасный день могут заставить его выплатить <…> сумму, эквивалентную годовому бюджету страны".

Бельгийское правительство считает конфискацию или изменение порядка использования активов "крайне рискованным предприятием, поскольку для этого нет никаких правовых оснований". Такие шаги "могут также вызвать опасения у всех других стран мира, имеющих суверенные активы в Европе, насчет возможности их конфискации в будущем по политическим мотивам", сказал Прево. Подобные меры "способны также подорвать доверие к евро и привести к обвалу европейских финансовых рынков", предупредил собеседник издания.

"Для Бельгии важно сохранить эти замороженные суверенные активы в качестве рычага воздействия на переговорах в рамках мирного процесса и обеспечить последующее использование данных значительных сумм на восстановление Украины", - добавил Прево.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Он отметил, что уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.

30 августа глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС сообщила, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.