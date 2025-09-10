Компании с 2026 года допустят до ранних стадий геологоразведки за свой счет

Глава Роснедр Олег Казанов отметил, что создан механизм совместного с государством выполнения работ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Недропользователи с 2026 года смогут выполнять региональные геологоразведочные работы самостоятельно, полностью за счет частных средств, сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

"Есть и предложения допустить частные компании на совсем ранние стадии ГРР, региональные, и это осуществляется. Создан механизм совместного с государством выполнения работ за счет средств недропользователей. Со следующего года у недропользователей появится возможность выполнять региональные работы самостоятельно, полностью за счет частных средств", - сказал он.

Казанов отметил, что у допуска частников к ранним этапам геологоразведки есть как плюсы, так и минусы. "Преимущество здесь в том, что часть затрат на региональные работы берут на себя недропользователи. Минус в том, что региональные работы выполняются на площадях в тысячи квадратных километров, которые на время работ выводятся из лицензирования и геологического изучения силами других участников рынка", - пояснил он.

Глава Роснедр указал, что сейчас реализуются семь проектов с участием недропользователей по региональному геологическому изучению. "Посмотрим на результат и дальше будем это воспроизводить с учетом накопленного опыта", - сказал он.