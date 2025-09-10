Вложения в 2025 году составят около 340 млрд рублей, сообщил глава Роснедр Олег Казанов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Роснедра рассчитывают на сохранение вложений компаний в геологоразведку по нефти и газу в этом 2025 году в размере около 340 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

"По нефти и газу, скорее всего, инвестиции сохранятся на уровне прошлых лет - порядка 340 млрд рублей", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения вложений в разведку.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев говорил, что на геолого-разведочные работы в целом в России по итогам 2024 года направлена рекордная сумма в размере свыше 450 млрд рублей. По его словам, в ближайшие три года правительство на государственную геологоразведку планирует направить более 50 млрд рублей. Ожидается, что это позволит подготовить к добыче не менее 60 новых участков.