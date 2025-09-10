Курс евро на межбанке превысил 99 рублей впервые с 12 февраля

По данным на 10:42 мск, курс валюты рос на 1,31%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 99 рублей впервые с 12 февраля 2025 года, свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 10:42 мск, курс евро рос на 1,31% - до 99,22 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 1,25%, до 84,74 рубля.

К 10:57 мск курс евро ускорил рост и находился на уровне 99,327 рубля (+1,42%). Курс доллара превысил 85 рублей впервые с 11 апреля 2025 года и находился на уровне 85,0787 рубля (+1,65%).